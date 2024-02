Festival de música do Paço da Comenda nomeado para o festival do ano

O “Comendatio Music Fest” está nomeado para o “Festival do Ano” nos prémios Adamastor 2023 do Caminhos Metálicos, que visam premiar e reconhecer as bandas, músicos, álbuns e projectos de música metálica no território nacional, contribuindo para o crescimento da música heavy metal no país. O festival de música “Comendatio Music Fest”, que se realiza no Paço da Comenda, concelho de Tomar, com bandas nacionais e internacionais, pretende promover a diversidade musical e tem vindo a atrair cada vez mais público. A próxima edição vai decorrer a 15 e 16 de Junho.

Nas vésperas da edição do ano passado, O MIRANTE falou com os organizadores que explicaram que o festival se define como uma iniciativa dedicada aos sons e movimentos da música progressiva moderna e ambiental. É promovido pela Associação de Cultura, Desporto e Solidariedade Social do Paço da Comenda e surgiu da ideia de três amigos com paixão pela música e vontade de levar dinamismo à aldeia do concelho de Tomar. “Ao fim de duas edições decidimos catapultar o festival e quadruplicámos o número de visitantes. Actualmente trazemos pessoas de norte a sul do país e bandas dos quatro cantos do mundo, como Austrália, França, Espanha, Noruega, entre outros países”, explicou a O MIRANTE Arlindo Cardoso, um dos respons´vaeis pela organização do festival.