Tertúlia de Poesia em Constância sobre Sebastião da Gama

A Tertúlia de Poesia com o tema “Pelo sonho é que vamos” vai realizar-se a 24 de Fevereiro, pelas 16h00, na Casa-Memória de Camões, em Constância. O tema é dedicado a Sebastião da Gama, cujo centenário se celebra este ano. Na sessão vai reflectir-se sobre a obra do poeta e as suas motivações, incluindo a actual preocupação ambiental de que o autor foi precursor na literatura portuguesa há quase um século atrás. A entrada é livre e todos os tertulianos podem participar com leituras ou comentários sobre poemas próprios ou de outros autores.