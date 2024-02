Foliões da Time4Satisfaction vestidos com edições de O MIRANTE

A associação de dança Time4Satisfaction participou no desfile de Carnaval em Santarém com fatos criados a partir de jornais de edições antigas de O MIRANTE.

“As histórias da nossa vida” foi o tema proposto pela Câmara de Santarém às instituições e colectividades do concelho. A associação de dança Time4Satisfaction criou peças de vestuário, essencialmente vestidos, com centenas de jornais que O MIRANTE disponibilizou. O grupo desfilou acompanhado de um carro alegórico com jornais. “Nada melhor do que um jornal para contar as histórias da nossa vida”, referiu a presidente da associação, Helena Rei, visivelmente entusiasmada.

A Time4Satisfaction está presente no Carnaval de Santarém desde a primeira edição. Gatos, conquistadores e trovões são os fatos de que Helena Rei se lembra. “Além de haver um apoio para as escolas, que é importante para subsistirem, dá vida à cidade que às vezes está um pouco morta”, explica, acrescentando que o Carnaval é uma óptima oportunidade para divulgar a associação. O grupo esteve dois meses a preparar os fatos com a ajuda dos pais e dos próprios alunos. A associação de dança trabalha nas instalações dos Bombeiros Voluntários de Santarém há uma década e tem várias modalidades: dança de salão, hiphop, zumba e dança social. No Carnaval deste ano, a Time4Satisfaction participou com meia centena de pessoas.