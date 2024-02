Tomar Game Festival regressa com mais novidades

Edição de 2024 vai contar com a presença de convidados da área de videojogos e mais torneios para todas as idades e interessados pela cultura gaming.

O Tomar Game Festival vai decorrer de 23 a 25 de Fevereiro no Complexo Cultural da Levada, em Tomar, e tem um programa completo com torneios de eSports, Cosplay, Realidade Virtual, Área de Exposição e Retrogaming para os fãs de videojogos e tecnologia para todas as idades e interesses. O evento conta ainda com a presença de convidados da área que residem no concelho, como a cosplayer Madalena "Madi" Alves, os campeões nacionais de eFootball Tiago e Fábio Vieira, e o esloveno Mike Kribel, que trabalhou em jogos populares como o GTA IV.

Durante o evento, em que existirão competições e workshops de programação de jogos 2D, 3D e artes digitais, vai ser também apresentado o jogo Tuggas Titans, desenvolvido por quatro jovens de Santarém, com mais de 150 “monstrinhos” inspirados na cultura, fauna, flora, gastronomia e mitologia portuguesa. Os alunos de Tomar ou da GAMEscola podem adquirir bilhetes a preço reduzidos.