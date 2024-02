Mais um ciclo de exposições em fotografia e território em Tomar

O Centro de Estudos em Fotografia de Tomar está a organizar o 4º Ciclo de Exposições em Fotografia e Território, na Casa dos Cubos, com fotografias do território nacional. O ciclo começa com as exposições “Jesus’ Blood Never Failed Me Yet”, de Ana Paganini, e “O Paraíso Segundo José Maria”, de João Ferreira, que podem ser visitadas de 17 de Fevereiro a 14 de Abril, com uma visita guiada a 9 de Março.

Segue-se a exposição “I circled the Island, and things started to look on themselves”, de Hélio Marques Pereira, entre 20 de Abril e 9 de Junho, com visita guiada a 18 de Maio. As exposições “Ermo”, de Bruno Silva, e “Osso Espuma”, de Maria Oliveira, com visita guiada agendada para 12 de Outubro, estão patentes de 7 de Setembro a 10 de Novembro, encerrando assim mais uma edição do ciclo.