Em Casais da Amendoeira prepara-se o regresso da festa cinco anos depois

Em Agosto passado começaram a ser dados os primeiros passos para retomar uma tradição desse lugar do concelho do Cartaxo. No Domingo Gordo cerca de 220 pessoas participaram num almoço que visou angariar dinheiro para a organização dos festejos anuais que vão decorrer em Junho. A comunidade está feliz por voltar a ver a sua terra em festa.

À entrada do salão de festas do Centro Cultural Recreativo Amendoeirense (CCRA) está, do lado direito, a cozinha improvisada. Uma dúzia de panelas grandes contêm o cozido à portuguesa que Guilhermina Mendes confeccionou com a ajuda da “sua equipa maravilhosa”, como lhes chama. Vestida com uma t-shirt azul e avental preto já consegue descansar um pouco depois da azáfama de servir o almoço. O cozido à portuguesa foi preparado de véspera e na manhã de 11 de Fevereiro as cozinheiras terminaram o serviço.

No Domingo Gordo [domingo de Carnaval] a Comissão de Festas dos Casais da Amendoeira, lugar da freguesia de Pontével, concelho do Cartaxo, realizou o evento a que deu o nome Domingo Gordo. Cerca de 220 pessoas juntaram-se para almoçar cozido à portuguesa, servido por elementos da comissão de festas. “O segredo para tudo correr bem é a organização. Estou muito satisfeita porque muitas pessoas vieram ter comigo para me dar os parabéns pois gostaram da comida. Não há maior elogio do que valorizarem o nosso trabalho”, explicou Guilhermina Mendes, 67 anos, a cozinheira oficial da Comissão de Festas de Casais da Amendoeira.

Para animar a tarde de convívio houve música e leilões. Tudo para angariar dinheiro para fazer renascer as Festas de Casais da Amendoeira em honra de Nossa Senhora da Paz, que não se realizam desde 2019. A pandemia e a falta de disponibilidade das pessoas fizeram com que houvesse esta pausa. Em Agosto de 2023 Jorge Batista, o presidente da Comissão de Festas, num almoço de amigos, foi desafiado para retomar as festas da terra. “Na altura apertamos as mãos, fizemos essa promessa e cá estamos a cumpri-la”, afirma Jorge Batista, de 56 anos, a O MIRANTE.

Jorge Batista começou por convidar pessoas que andaram consigo na escola assim como os filhos dos fundadores da CCRA. A Comissão de Festas de Casais da Amendoeira conta com cerca de 35 elementos, entre os 18 e os 63 anos. “Quisemos que a organização tivesse uma faixa etária alargada para chegarmos a diversos públicos. A comunidade está entusiasmada e feliz por estarmos a recuperar a tradição”, sublinha.

O Domingo Gordo foi o primeiro evento que a comissão vai organizar até às festas que vão decorrer de 28 a 30 de Junho. A 24 de Março há a Festa das Sopas, seguindo-se, a 4 de Maio, o moto-churrasco. A comissão de festas foi também convidada pela Junta de Freguesia de Aveiras de Baixo para participar nas tasquinhas das Festas de Azambuja, que vão decorrer entre 23 e 28 de Maio.

Jorge Batista garante que está praticamente tudo pronto para as festas, que vão ter missa, procissão e muita animação musical assim como fogo-de-artifício. Até lá querem conseguir o máximo de patrocínios para pagar as despesas e começar a pensar na do próximo ano. No Domingo Gordo conseguiram angariar mais de dois mil euros, o que, para Jorge Batista, é muito bom.