Exposição colectiva no Círculo Cultural Scalabitano

A segunda exposição colectiva designada “A arte existe porque a vida não basta” vai ser inaugurada no salão do Círculo Cultural Scalabitano no dia 24 de Fevereiro, às 18h00. A exposição vai contar com obras de artistas como Conceição Simas, José Carlos, Judite Costa, Manuela Mendes, Margarida Lencastre, Natália Fagulha, Mariana Santos e Rejane Wilke. O material a ser utilizado nas peças expostas até ao mês de Março vai ser o mosaico que, tal como é indicado na publicação feita pelo próprio Círculo Cultural Scalabitano, permite criar desenhos geométricos, figurativos ou abstractos a partir de pequenos fragmentos de materiais.