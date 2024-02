Jornadas da Gastronomia regressam a Coruche

A 34.ª edição das Jornadas de Gastronomia – Coruche à Mesa - regressa a Coruche no fim-de-semana de 1 a 3 de Março no que pretende ser uma homenagem à gastronomia típica local. À semelhança do ano passado uma dezena de restaurantes do concelho apresentam propostas irrecusáveis de degustação do melhor que o Ribatejo oferece, onde não vai faltar animação musical garantida por artistas locais. Sopa de feijão com couve, febra e cachola de azeite e vinagre, bacalhau assado com migas ou ensopado de borrego, tudo acompanhado de vinhos regionais, são algumas das sugestões nos cardápios dos restaurantes associados ao certame gastronómico. À sobremesa não deverá faltar arroz doce, bolo branco e bolos de mel e nozes.

Recorde-se que a obra “Coruche à Mesa e outros Manjares”, de José Labaredas, inspiradora das Jornadas de Gastronomia, inclui, segundo nota de imprensa da Câmara de Coruche, uma recolha exaustiva do receituário regional, povoada por valiosas referências a pessoas e saberes, incluindo um “estudo erudito sobre a gastronomia em Gil Vicente”. São ainda ali publicados estudos sobre o fumeiro e os enchidos portugueses, as feijoadas lusas e até sobre a gastronomia na obra de Eça de Queiroz.