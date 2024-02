Ricardo Carriço e Ricardo Castro são os protagonistas de mais um espectáculo no Centro Cultural do Cartaxo.

No Dia Internacional da Mulher há Monólogos do Pénis no Cartaxo

Os actores Ricardo Carriço e Ricardo Castro vão voltar ao Centro Cultural do Cartaxo (CCC) com a comédia satírica “Monólogos do Pénis”, que retrata o que os homens falam sobre as mulheres na sua ausência. O espectáculo realiza-se no Dia Internacional da Mulher, 8 de Março, uma sexta-feira, às 21h30. Os bilhetes estão à venda no CCC e online na Ticketline. Para bilhetes de mobilidade condicionada deve ser contactado directamente o CCC.

O texto original de “Monólogos do Pénis” é do autor brasileiro Carlos Eduardo Novaes. No Brasil, foi vista por mais de 1,5 milhões de espectadores e esteve em cena durante mais de uma década. A adaptação portuguesa é de Luís Filipe Borges e a encenação de Paulo Cintrão.