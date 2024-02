Torricado vai andar pelas sete freguesias do concelho de Azambuja

Iguaria vai ser rainha em vários eventos diluídos ao longo do ano em todas as freguesias e restaurantes aderentes do concelho de Azambuja.

Lançada pela Câmara de Azambuja em Outubro de 2018, a marca Azambuja Terras do Torricado, vai ter este ano um calendário de eventos que vai abranger as sete freguesias do concelho de Março a Novembro.

A primeira iniciativa, que tem o torricado como rei, vai decorrer de 2 a 3 de Março em Aveiras de

Cima sob o mote “Do Torricado à Lapardana, Uma Viagem Gastronómica”. Segue-se o evento Torricado na Praça- Tasquinhas de Manique do Intendente, de 19 a 21 de Abril, e a Festa das Tasquinhas e do Torricado em Alcoentre, entre 3 e 5 de Maio. No mesmo mês, de 9 a 11, realiza-se a Festa da Espiga e do Torricado em Casais da Lagoa, na freguesia de Aveiras de Baixo.

Em Junho, o torricado vai estar à mesa em Vila Nova da Rainha, de 27 a 30, no evento Cultura, Gastronomia e Torricado, regressando uma vez mais a Aveiras de Baixo para o Retiro do Torricado, de 12 a 14 de Julho. No mês de Outubro a iguaria volta a ser destaque no Paraísabor- Festival do Torricado em Vale do Paraíso, de 4 a 6 de Outubro. Por último, de 1 a 3 de Novembro, realiza-se a Festa do Torricado em Azambuja.

Por todo o concelho vai ainda decorrer, de 1 a 31 de Outubro, a iniciativa A GULA – à mesa nos restaurantes do concelho, que é aberta a todos os estabelecimentos de restauração que venham a aderir. Com a marca Azambuja Terras do Torricado o objectivo geral, explica o município, “é valorizar e divulgar o Torricado de Azambuja e todas as manifestações culturais a ele associadas”.