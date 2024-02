Grémio da Póvoa recebe Festival de Teatro

O Grémio Dramático Povoense (GDP) está a receber a oitava edição do Festival de Teatro. A cerimónia de abertura do certame decorreu dia 18 de Fevereiro, no espaço Cultural Fernando Augusto, na Póvoa de Santa Iria, e contou com a exibição da peça “Folia a meias com o destino” do grupo de teatro GrutaForte.

O festival decorre até 7 de Abril com a exibição de 12 peças, às 16h00 e às 21h30, no espaço Cultural Fernando Augusto.

Para além do grupo de teatro do Grémio e do GrutaForte foram convidados a companhia de teatro Água Corrente (Ovar), o teatro Independente de Loures, o Teatro Passagem de Nível (Amadora), o Cénico da Incrível Almadense (Almada), os Plebeus Avitenses (Vila Nova de Gaia) e a Palco – Escola de Teatro do GDP.