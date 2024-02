Projecto videográfico sobre a vida e obra de Pedro Canavarro

“De Pedro as Memórias” é um documentário biográfico que vai ser apresentado no dia 28 de Fevereiro no Teatro Sá da Bandeira, em Santarém.

O projecto videográfico “De Pedro as Memórias”, inspirado na vida e obra Pedro Canavarro, vai ser apresentado no dia 28 de Fevereiro no Teatro Sá da Bandeira às 10h00, em Santarém. Pedro Canavarro nasceu em Santarém numa família aristocrática. Homem ligado à cultura e à história foi professor universitário em Portugal e no Japão. Na década de 80 foi presidente do Partido Renovador Democrático (PRD), vereador desse partido na Câmara de Santarém e eleito para o Parlamento Europeu como independente na lista do PS, onde esteve até 1994. Em 1983 foi comissário-geral da XVII Exposição Europeia de Arte Ciência e Cultura sobre os Descobrimentos Portugueses e a Europa do Renascimento.

Em 2005 voltou à política dando a cara por Moita Flores na lista do PSD à Câmara de Santarém, como suplente. Foi também mandatário distrital da candidatura de Cavaco Silva. Fundou e dirigiu a Fundação Passos Canavarro, sediada na sua casa situada na alcáçova de Santarém. Foi dirigente e fundador de entidades como a Associação de Defesa do Património de Santarém, Associação Portugal-Japão e da Casa da Europa do Ribatejo, entre outras.

É licenciado em História pela Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa e foi agraciado com a medalha de ouro da cidade de Santarém em 2001. Para além da apresentação global de uma série de nove episódios vai haver espaço para interacção de Pedro Canavarro com o público. Nos dias 13, 14, 20 e 21 de Março e 3 de Abril vão ser exibidos na íntegra os nove episódios. O projecto videográfico tem produção e realização do Centro Tecnológico da Escola Superior de Educação do Instituto Politécnico de Santarém, em colaboração com a Casa-Museu Passos Canavarro e a Câmara Municipal de Santarém.