Abertas inscrições para Baile dos Petizes em Torres Novas

As inscrições estão abertas para o Baile dos Petizes que se vai realizar no âmbito da Feira da Época, que decorre de 29 de Maio a 2 de Junho, em Torres Novas. Todas as crianças e adolescentes entre os 8 e 14 anos podem inscrever-se até 6 de Março para participar nas apresentações que acontecem a 30 de Maio e a 1 de Junho. Os ensaios vão realizar-se às segundas-feiras (11, 18 e 25 de Março; 1, 8, 15, 22 e 29 de Abril; 6, 13, 20 e 27 de Maio), entre as 18h e as 19h30.