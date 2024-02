À conversa com José Milhazes em Ferreira do Zêzere

A Biblioteca Municipal de Ferreira do Zêzere promove no dia 2 de Março,mais uma iniciativa “À conversa com…”, desta vez com José Milhazes, que vai falar sobre o seu último livro “A mais breve história da Ucrânia”. A sessão tem início marcado para as 21h30. O autor apresenta no livro a história da formação da Ucrânia, a especificidade da sua língua, as vitórias e derrotas do país, as suas jóias arquitectónicas e os seus melhores poetas.

José Milhazes, natural da Póvoa de Varzim, licenciou-se em História da Rússia na Universidade Estatal de Moscovo e regressou a Portugal com um grande conhecimento sobre a sociedade russa e a Europa de Leste, depois de dedicar-se à tradução de obras literárias e políticas e a trabalhos jornalísticos.