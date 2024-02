Charros, obras por fazer e política dominaram Entrudo de Alhandra

Foliões despediram-se do Carnaval com o tradicional Enterro do Entrudo em Alhandra, num último momento de paródia antes da Quaresma. Num ambiente alegre foram lidas 12 páginas de testamento.

Os charros do ex-ministro João Galamba, os preços das rendas, a rivalidade com Vila Franca de Xira e as promessas políticas por cumprir na vila ribeirinha de Alhandra - como o impasse na requalificação do teatro Salvador Marques - dominaram o testamento do Santo Entrudo que foi lido na Quarta-Feira de Cinzas em Alhandra. Os foliões do principal carnaval do concelho de Vila Franca de Xira choraram a morte do santo num último momento de paródia antes da quaresma e, como habitualmente, depois de um velório na Sociedade Euterpe Alhandrense o cortejo percorreu as ruas até à pira onde o Entrudo foi queimado, junto ao rio, debaixo de um céu pintado por fogo-de-artifício e onde o testamento foi lido. No concelho de Vila Franca de Xira também o vizinho Grémio Dramático Povoense, da Póvoa de Santa Iria, realizou o seu tradicional enterro do chouriço, também com leitura de versos, mas não chegaram à redacção de O MIRANTE a tempo do fecho desta edição. Aqui ficam alguns dos versos mais animados do testamento do Entrudo em Alhandra:

Com tanta reviravolta

Em tamanho anda, desanda

E foi tal o trinta e um

Que já nem me lembro do Galamba

Também ele não se lembra

Sequer onde pôs o carro

Tal era a broa que levava

Depois do último charro

E assim fomos vivendo

Com o poder de mão em mão

Tudo aos gritos, Deus nos acuda

Mais a crise da habitação

Ora, pois, a coisa é dura

Um inferno que não tem fim

O preço da renda já vale

Um pulmão e mais um rim

No mundo lá estoiram as guerras

Raios parta maldita sorte

Se a moda por aqui pega

Ainda tomamos Alhandra Norte

Era a sorte que lhes saía

Só por estarem aqui ao lado

Era tudo São João

E sem Colete Encarnado

Mas agora que falei

Desta terra tão amada

Que se passou cá n’Alhandra

Que mereça ser contada?

Mudou tudo? Está na mesma?

Pois então que hei-de eu dizer

A obra do teatro

Continua por fazer

Mas vejamos cá na terra

A quem enviar a factura

Dos contentores todos partidos

Até quando a coisa dura

Não compreendo esta malta

Se nos querem ver feliz

Metam lá um cabo de fibra

E a net na Calhandriz

Aqui ficava por dias

Por aqui rimando adiante

Lembrando que está por fazer

O Mercado do Levante

E a Euterpe, velha senhora

Bem se chora ao presidente

O Zacarias pica o Fernando

O outro azeda e não mente

Mas também ó Zacarias

O que foi o desatino

De achares que o outro em Alverca

Embalava o Deus menino

E do namoro que aí andava

Do presidente da junta

De mão dada com o PS

Que tamanha marabunta

Pelos vistos bem se entenderam

Lá continua Rei e Senhor

Pelo andar da carruagem

Ainda vai a vereador

Sim que a terra é profícua

Em gerar seus candidatos

A Cláudia tentou a junta

E agora vai para os deputados

Na vila há coisa nova

É assim que as coisas são

Finalmente deu à luz

O nosso espaço cidadão

E agora quando lá vais

Para pedir um atestado

A seca levas na mesma

Só que agora esperas sentado

Pois se doente estiver

E a garganta me doer

Pode saltar uma hemorróida

Que ninguém me há de valer.