Filarmónica de Aveiras de Cima repete concerto dos 150 anos

“Uma viagem musical” leva os espectadores a viajar pelas actividades existentes e que existiram na Filarmónica de Aveiras de Cima. A banda toca no domingo, 25 de Fevereiro, no Largo da República em Aveiras de Cima.

O sucesso do concerto dos 150 anos da Filarmónica Recreativa de Aveiras de Cima, concelho de Azambuja, que se realizou em Outubro do ano passado no Largo da República em Aveiras de Cima, levou a banda a querer repetir o concerto no próximo domingo, 25 de Fevereiro, às 17h30, no mesmo local. “Uma viagem musical” tem o apoio da Direcção-Geral das Artes (DGArtes) e resume-se a uma viagem pelas actividades existentes e que existiram na filarmónica, nomeadamente as danças de salão, sendo um dos momentos uma performance acompanhada pela banda.

A Filarmónica Recreativa de Aveiras de Cima é a associação mais antiga do concelho de Azambuja, com 150 anos feitos a 11 de Setembro de 2023. A filarmónica tem teatro, o grupo “Cantares de Sempre”, de cantares regionais e tradicionais portugueses, pilates e zumba, movimentando cerca de centena e meia de pessoas. Conta com uma escola de música e orquestra. A colectividade tem mais de 500 sócios e recebe apoios da junta de freguesia para a escola de música e da câmara municipal para outras actividades. A associação suporta os custos com os instrumentos e fardamento e tem inscrições abertas durante todo o ano.