Jogo do Quartão é uma das tradições que se mantém na Chamusca

O Jogo do Quartão e o Enterro do Galo, que se realizam em Quarta-Feira de Cinzas, são das poucas tradições que se mantêm na Chamusca. A edição deste ano contou com mais de meia centena de participantes, todos homens e de várias idades.

O Jogo do Quartão é uma tradição secular que se mantém na Chamusca e que acontece em Quarta-Feira de Cinzas, prolongando a animação do Carnaval. O jogo consiste em atirar um cântaro de barro a uma pessoa à escolha e quem o deixar cair paga o valor do cântaro para o ano seguinte. A iniciativa decorre sempre depois do conhecido “almoço do grelo”, confeccionado por populares no Grupo Dramático Musical JNP. A concentração foi, como habitual, no largo da Igreja da Misericórdia e o jogo prolongou-se até à noite de 14 de Fevereiro.

O jogo juntou mais de meia centena de participantes, todos homens e de várias idades. Vítor Malaquias, que faz parte da organização há quase duas décadas, recorda com nostalgia o tempo em que os cafés da vila recebiam a comitiva para servir vinho e alguns petiscos. O problema é que são muito poucos, ou nenhuns, os cafés e restaurantes que se mantêm desses tempos. “Chegou a haver cerca de 40 estabelecimentos a participar no Jogo do Quartão”, garante. Em contrapartida, acrescenta, tem aumentado o número de populares que “gosta de deixar a mesa posta” para quem vai a passar.

O convívio entre gerações

Afonso Aranha, 17 anos, assiste ao jogo desde os oito e nos últimos anos tem participado. O pai, Joaquim Condeço, e o irmão, Manuel Aranha, acompanham-no e o falecido avô também já participava. O jovem, que está no 12º ano do Curso de Ciências Socioeconómicas, no Liceu Sá da Bandeira, em Santarém, explica que cresceu a saber que as tradições são para manter e que são os jovens o principal motor do movimento associativo local. Prova disso foi o irmão que este ano levou um amigo do Alentejo para participar no Jogo do Quartão.