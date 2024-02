Livro “Na Orla do Silêncio” vai ser lançado na Biblioteca de Torres Novas

Lançamento do livro com poemas de António Lopes dos Santos e ilustração de Luís Mota decorre na Biblioteca Municipal Gustavo Pinto Lopes, em Torres Novas, no dia 24 de Fevereiro.

O livro “Na Orla do Silêncio”, com poemas de António Lopes dos Santos, ilustração de Luís Mota e estruturação de Joaquim Madeira, vai ser lançado na Biblioteca Municipal Gustavo Pinto Lopes, em Torres Novas, no dia 24 de Fevereiro. Entre os livros já publicados por António Lopes dos Santos, estão “Torres Novas na Primeira República”, “Poetas Torrejanos Contemporâneos” e “Anais do Município de Torres Novas (1850-1910)”. Luís Mota, natural de Riachos, freguesia do concelho de Torres Novas, é doutorado em História de Arte pela Universidade de Coimbra.