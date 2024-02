Ciclo de Concertos "Canticorum Iubilo" nas igrejas de Vila Franca de Xira

Vila Franca de Xira vai acolher um ciclo de concertos nas igrejas do concelho nos domingos de 25 de Fevereiro, 3 e 7 de Março. A Irmandade do Senhor Jesus da Boa Morte e o município de Vila Franca de Xira unem esforços para apresentar o "Canticorum Iubilo", uma série de concertos que percorrerão as principais igrejas do concelho.

O primeiro concerto está agendado para 25 de Fevereiro, às 16h00, na Igreja Matriz de São Bartolomeu na Castanheira do Ribatejo. O Coro Vocale Allegro será o responsável por inaugurar o ciclo. No domingo seguinte, 3 de Março, o Coro Notas Soltas de Vila Franca de Xira assume o palco na Igreja de São Pedro em Alverca do Ribatejo, também às 16h00. O final está agendado para o dia 17 de Março, às 16h00, na Igreja da Misericórdia em Vila Franca de Xira com o Coro Sonus Fidei. A comunidade é convidada a participar neste momento cultural que une a espiritualidade das igrejas com a magia da música e terá entrada gratuita.