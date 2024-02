Teatro Experimental Torrejano regressa passado meio século

O Teatro Experimental Torrejano (TET) foi reactivado no passado mês de Janeiro pelos actores e encenadores, Eduardo Dias e Pedro Marujo, depois de meio século de paragem. Em 1973, um grupo de jovens com o desejo de mudança, reuniu-se para conversar sobre a situação do país, no Centro de Juventude de Torres Novas. Decidiram fazê-lo através da criação de um grupo de teatro, o núcleo de teatro experimental do Centro de Juventude, dirigido pelo encenador António Lúcio Vieira, onde ousaram representar peças arriscadas na época do Estado Novo para mostrarem diferentes visões e perspectivas a quem assistia. Em 1975, já a viver em democracia, muitos dos elementos originais do grupo formaram o Teatro Experimental Torrejano e desenvolveram várias iniciativas desde teatro para a infância, tertúlias, acções formativas e criações até 1980, quando deixaram de exercer actividade por um conjunto de razões, como por exemplo a falta de proximidade de alguns dos elementos.

Cinquenta anos depois, Eduardo Dias e Pedro Marujo decidiram fazer renascer o projecto, agora legalmente reconhecido como associação cultural, depois de dois anos a fazerem teatro informalmente para homenagearem e celebrarem um período importante na história de Torres Novas. Para conseguirem contar a história da associação conversaram com elementos que faziam parte do grupo e começaram a investigar através de notícias antigas, documentos e fotografias do TET, que compõem a exposição patente até 2 de Março, na Biblioteca Municipal de Torres Novas. O objectivo é promover a criação, formação e acompanhamento da população e das mudanças sociais reagindo através da prática teatral, com a missão de que o teatro seja um elemento transformador e que proporcione a reflexão de diversos assuntos da sociedade.

O grupo de formação conta já com 16 elementos, com idades entre os 10 e 80 anos. Alguns dos objectivos da associação são transformar a realidade cultural do concelho e ter acesso a fundos públicos e uma relação institucional com o Ministério da Cultura. Actualmente o TET não beneficia de nenhum apoio, excepto de uma cedência de espaço da Associação de Defesa do Património de Torres Novas (ADPTN), uma vez que só recentemente têm enquadramento jurídico e ainda não tiverem tempo de actividade suficiente para fazerem candidaturas ao a apoios do município. Os exercícios de teatro que fazem são “à medida das possibilidades”, como uma associação autossustentável com a ajuda do contributo mensal dos formandos. O desenvolvimento de parcerias que promovam a cultura são uma “mais-valia” e também fazem parte dos planos para que, no futuro, possam criar condições de acolhimento das criações do TET e até em processos de serviço educativo. “Consideramos que também podemos trazer conteúdos novos e uma oferta diferente de forma a haver alguma diversidade”, afirmam os encenadores, acrescentando que querem levar o nome da cidade a outros locais a partir do teatro.