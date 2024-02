Fatias de Cá em Tomar com espectáculo de teatro pela cidade

Espectáculo “A menina Inês Pereira” vai realizar-se a 24 de Março, com início no Posto de Turismo.

O grupo de teatro Fatias de Cá vai apresentar o espectáculo “A menina Inês Pereira”, em parceria com a Câmara Municipal de Tomar, no centro histórico da cidade, a 24 de Março. Entre as 14h30 e as 17h30, o espectáculo que é uma versão de Carlos Carvalheiro, “Compilaçam de todalas obras de Gil Vicente”, repete a cada 15 minutos com início no Posto de Turismo de Tomar pelo valor de 3,33 euros.

O Fatias de Cá foi criado em Tomar, em 1979, contando já com 67 peças no repertório e presenças em espaços de norte a sul do país.