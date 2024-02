Maestro e compositor Daniel Manuel apresenta livro em Santarém

Daniel Manuel é natural do concelho de Benavente e vai apresentar o livro “Coleção de peças para piano” na tarde de sábado, 9 de Março, na Sala de Leitura Bernardo Santareno, em Santarém.

O maestro e compositor Daniel Manuel, natural de Santo Estêvão, concelho de Benavente, vai lançar o livro “Coleção de peças para piano” na Sala de Leitura Bernardo Santareno, em Santarém. Do livro destaca-se o tema “Descambida”, recolhido por si junto da responsável pelo rancho folclórico da Associação Recreativa do Porto Alto (AREPA), Mafalda Sousa. O lançamento será sábado, 9 de Março, às 16h00, e tem o apoio do município de Santarém.