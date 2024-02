Pernes celebra Senhor dos Passos

O Patriarca Emérito de Lisboa, Cardeal D. Manuel Clemente, vai presidir às cerimónias religiosas do Senhor dos Passos, em Pernes, no domingo, 3 de Março. O programa evocativo dos 400 anos das celebrações do Senhor dos Passos em Pernes começa pelas 14h30 com a Procissão de Nossa Senhora das Dores, seguindo-se, a partir da 15h00, uma eucaristia e a Procissão do Senhor dos Passos.

No sábado, 2 de Março, pelas 21h00, realiza-se a Procissão dos Penitentes. As cerimónias são promovidas pela Santa Casa da Misericórdia de Pernes e pela Paróquia de Nossa Senhora da Purificação de Pernes.