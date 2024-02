Sardoal expande programa Erasmus Mais a outras áreas

Artesanato e envelhecimento activo vão também contar com iniciativas do programa de Erasmus Mais no Sardoal.

O programa Erasmus Mais, no Sardoal, tem sido uma valência com bons resultados na área da educação. Por esse motivo, Miguel Borges, presidente da autarquia, informou na última reunião camarária que o programa vai ser alargado a outras áreas.

Vai ser desenvolvido um programa de Erasmus, no âmbito da TAGUS, para os artesãos da região. O objectivo é dinamizar um intercâmbio entre artesãos locais e de outros países, com visitas ao estrangeiro e também receber pessoas no concelho.

No âmbito da Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo, o município também vai participar no programa de Erasmus para envelhecimento activo e desportos de natureza. Miguel Borges considera a iniciativa muito importante, principalmente para a universidade sénior do concelho. No caso do envelhecimento activo o programa será desenvolvido com a Grécia.