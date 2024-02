Banda filarmónica de Salvaterra dá concerto Mês da Enguia

O espectáculo realiza-se na tarde de domingo, 3 de Março, no Pavilhão do Inatel em Salvaterra de Magos.

A banda filarmónica da Associação Cultural e Musical de Salvaterra de Magos apresenta o Concerto Mês da Enguia no domingo, 3 de Março, às 17h00, no Pavilhão do Inatel em Salvaterra de Magos. Foram trabalhadas obras de Ralph Vaughan Williams, David Holsinger, Juan Vicente Mas Quiles e Johann Strauss. Recorde-se de que a banda, com 143 anos, é dirigida pelo maestro e compositor Daniel Manuel.