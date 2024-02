Município de Benavente vai aproveitar a Bolsa de Turismo de Lisboa para divulgar os eventos anuais e promover o Festival do Arroz Carolino.

Festival do Arroz Carolino apresentado na BTL

O Município de Benavente vai apresentar o cartaz do Festival do Arroz Carolino das Lezírias Ribatejanas na Bolsa de Turismo de Lisboa na próxima sexta-feira, dia 1 de Março.

O doce exclusivo do festival, o carolinata, vai ser promovido junto dos visitantes. As mascotes Miss Espiga e Chef Carolino vão animar o stand do Ribatejo.

As festas tradicionais do concelho vão ser promovidas com destaque para a Festa da Sardinha Assada de Benavente, o Carnaval de Samora Correia, percursos de natureza, artesanato e os produtos da região.