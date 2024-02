Rodrigo Castelo conquista a sua primeira Estrela Michelin

Chef que é proprietário do Restaurante Ó Balcão, em Santarém, foi também distinguido com a Estrela Verde da Sustentabilidade.

A Câmara de Santarém congratulou o chef Rodrigo Castelo e o seu Restaurante Ó Balcão por ter sido distinguido no dia 27 de Fevereiro com a primeira Estrela Michelin e com a Estrela Verde da Sustentabilidade, numa cerimónia realizada em Albufeira. A distinção da Estrela Michelin reconhece no Restaurante Ó Balcão uma “cozinha de nível mundial que merece uma paragem em qualquer viagem”.

Já o galardão Estrela Verde distingue os restaurantes pelas suas práticas de sustentabilidade, premiando a originalidade de Rodrigo Castelo em confeccionar peixes predadores do rio para conseguir um equilíbrio no ecossistema. O Restaurante Ó Balcão é, segundo o Guia Michelin, “um local para experimentar novos tipos de peixes”, valorizando os produtos locais e combatendo o desperdício.

“O Município de Santarém dá os parabéns ao Embaixador para a Gastronomia de Santarém, Rodrigo Castelo, e a toda a sua equipa por confeccionarem e valorizarem o produto local, num conceito diferenciador e de requinte”, lê-se em nota de imprensa da Câmara de Santarém, onde o vice-presidente da autarquia, João Leite, refere que “estes prémios são o reconhecimento pelo um trabalho contínuo que promove e enaltece a região, os seus produtos e produtores e que levam o nome de Santarém cada vez mais longe”.