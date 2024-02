Centro de Negócios e Inovação inaugurado em Alcobertas

A vila de Alcobertas, no concelho de Rio Maior, tem desde dia 25 de Fevereiro um novo espaço de apoio a empresas e empresários.

partilhe no Facebook

partilhe no Facebook

O Centro de Negócios e Inovação de Alcobertas (CNIA) foi inaugurado no dia 25 de Fevereiro, tendo nascido de uma parceria entre o Centro de Negócios e Inovação de Rio Maior (CNIRM) e a Junta de Freguesia de Alcobertas. O projecto insere-se na estratégia de descentralização do CNIRM que pretende apoiar e dinamizar a actividade empresarial em todo o concelho, privilegiando a proximidade às empresas, aos empresários e aos empreendedores. Espaço de coworking, apoio ao empreendedorismo e apoio a empresas são os três eixos principais do CNIA

A cerimónia contou com a assinatura de um protocolo de colaboração, rubricado pelo presidente da Junta de Freguesia de Alcobertas, Tiago Martins, e pelos representantes do CNIRM – Desmor, Lopes Candoso e Miguel Pacheco. Na inauguração marcaram também presença o presidente da Câmara de Rio Maior, Filipe Santana Dias, da presidente da Assembleia Municipal de Rio Maior, Isaura Morais, os vereadores Leonor Fragoso e Miguel Paulo, e autarcas de várias juntas de freguesia do concelho.