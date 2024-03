Festival do Cogumelo da Parreira com gastronomia e animação para todos

A sétima edição do Festival do Cogumelo da Parreira vai decorrer de 1 a 3 de Março. O evento, que já se tornou uma tradição na comunidade, celebra a riqueza micológica, valoriza as boas práticas ambientais, fortalece os laços comunitários e impulsiona o turismo e comércio local.

Anualmente, o Festival do Cogumelo, organizado pela União de Freguesias de Parreira e Chouto, é uma oportunidade para explorar, conhecer e aprofundar conhecimentos sobre a micologia, através de palestras, workshops, passeios micológicos e actividades informativas.

As ofertas gastronómicas são variadas, mas sempre com foco no cogumelo, com variedade e inovação. A gastronomia local também terá destaque, com ‘chefs’ convidados e qualquer pessoa está convidada a mostrar os seus dotes culinários, bem como as crianças.

Com a colaboração das diversas associações e entidades da freguesia, a expectativa é que o evento contribua para o desenvolvimento económico local, promova a freguesia, concelho e região onde o cogumelo seja o centro das atenções.

O Festival do Cogumelo tem um programa de animação com artistas como Miguel Azevedo na sexta-feira, 1 de Março, Bateu Matou, no sábado e Quina Barreiros no domingo. O Dj Peste encerra o Festival, na sexta-feira e, no sábado, actua o Dj Barral. O evento conta também com espaços com tasquinhas, artesanato e empresas.

Para o presidente da união de freguesias, Bruno Oliveira, as expectativas são altas para os três dias do Festival do Cogumelo da Parreira. “Espera-se que o evento seja mais um sucesso, como tem sido nas outras edições. São oito anos de crescimento e aprendizagens, colocando a Parreira como referência gastronómica e da micologia na região e a nível nacional”, sublinha o autarca.