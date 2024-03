João Chora vai dar espectáculo no Convento de São Francisco

Fadista natural da Chamusca vai apresentar novo disco no Convento de São Francisco, em Santarém, no dia 1 de Março.

No dia 1 de Março, o Centro Cultural Regional de Santarém (CCRS) vai levar ao Convento de São Francisco o fadista João Chora para a apresentação do seu novo disco “Roda da Vida”. O concerto do fadista natural da Chamusca é gratuito para crianças até aos três anos.

João Chora explica que este álbum, que surge cerca de sete anos após o último é composto por 13 temas, com duração total de pouco mais de 40 minutos. O álbum reflecte de certo modo parte das suas vivências ao longo da vida e junta algumas das pessoas mais importantes no seu trajecto. Natural de uma vila que deu ao fado sete músicos reconhecidos pelo público, João Chora revela que está num bom momento e que tem tido muito trabalho. João Chora diz que o fado lhe tem dado muitas alegrias e amizades ao longo da vida e espera que os próximos concertos transmitam uma mensagem positiva e que sirvam para o público passar um bom momento.