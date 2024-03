David Carreira e Xutos e Pontapés no Festival do Arroz Carolino

Xutos e Pontapés, David Carreira e RFM The time machine show são os nomes do cartaz deste ano do Festival do Arroz Carolino das Lezírias Ribatejanas. O cartaz foi revelado na sexta-feira, ao final da tarde, pelo presidente do município, Carlos Coutinho, na Bolsa de Turismo de Lisboa.

O autarca aproveitou a ocasião para promover o certame que vai decorrer de 17 a 19 de Maio em Samora Correia.

Cozinha ao vivo, artesanato, área infantil, animação, gastronomia e produtos regionais fazem parte do festival que tem sido uma aposta turística da Câmara de Benavente para atrair visitantes.