partilhe no Facebook

partilhe no Facebook

Sociedade Musical Mindense organiza almoço do javali

A Sociedade Musical Mindense vai realizar, no dia 17 de Março, o almoço do javali no Salão Ana Sonsa. A hora prevista para o começo da refeição é ao meio-dia. Os bilhetes estão a ser vendidos na sede da associação e na pastelaria Mindelicias.