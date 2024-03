Blaya, Anjos, HMB e Miguel Azevedo animam Festas de Constância

As festas em honra da Senhora da Boa Viagem regressam, de 29 de Março a 1 de Abril, a Constância, tendo como cabeças de cartaz Blaya, Anjos, Miguel Azevedo e HMB, indicou a Câmara Municipal de Constância, entidade que organiza os festejos.

O Dia do Concelho, que se assinala na segunda-feira de Páscoa, 1 de Abril, e no qual decorrerão as cerimónias religiosas, voltará a ser o ponto alto dos festejos, dos quais se destacam a Missa Solene, a Procissão em honra de Nossa Senhora da Boa Viagem e as Bênçãos dos Barcos nos rios Tejo e Zêzere e das viaturas na Praça Alexandre Herculano.

O Grande Prémio da Páscoa em Atletismo, artesanato, exposições, música, ruas floridas, tasquinhas, gastronomia, doçaria e animação também constam do programa. De acordo com um comunicado do município, a Festa de Nossa Senhora da Boa Viagem realiza-se anualmente e tem como principais objetivos a “preservação e a valorização dos costumes, das tradições e das vivências locais”.