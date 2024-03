Dançarém continua a proporcionar bons momentos na região

Dançarém animou Carnaval com oficina-baile de danças tradicionais europeias no coreto do Jardim da República, em Santarém

Com música, adereços e trajes de Carnaval a associação Dançarém realizou uma oficina-baile de danças tradicionais europeias no coreto do Jardim da República, em Santarém, na tarde de terça-feira de Carnaval. Segundo Mariana Inácio, tesoureira da associação, a iniciativa visou celebrar o Entrudo, servindo como local de passagem para o desfile no Jardim de São Bento. A dirigente inspirou-se num traje de cor preta dos “Loucos anos 20”, embora existisse liberdade para os participantes escolherem a sua máscara. Várias pessoas juntaram-se para dançar naquele que foi um dos pontos de passagem para o desfile que juntou associações culturais e que decorreu no Jardim de São Bento.

A associação já tinha realizado um encontro mensal em Janeiro na tenda do mercado municipal de Tomar que teve a participação de vários nabantinos. Ao contrário do público em Santarém que, no entender de Mariana Inácio, tem de ser conquistado, em Tomar a tesoureira refere que se sentiu uma maior curiosidade pelo evento. A ocasião teve a participação da banda Gandarva e da ThomarSellium, associação de dança e desporto de Tomar.

Para Julho, entre os dias 12 a 14, a Associação tem programado o Festival Dançarão, na praia fluvial da Ortiga, em Mação. Dos artistas musicais que vão marcar presença no festival já se conhecem os seguintes: Duo Absynthe e Geronymo e Luís Peixoto. O evento, que vai para sua terceira edição, vai ter oficinas de danças, bailes, actividades infantis e artesanato, entre outras coisas.