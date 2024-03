Inestética estreia “Navio de Espelhos” no Palácio do Sobralinho

Os enigmáticos versos do poema “O Navio de Espelhos” de Mário Cesariny, um dos nomes grandes do movimento surrealista português, dão o mote e a inspiração para a criação do novo espectáculo de teatro-dança da Inestética Companhia Teatral. A peça “O Navio de Espelhos” estreia dia 7de Março no Palácio do Sobralinho, com direcção artística de Alexandre Lyra Leite. Segundo a companhia, é um espectáculo “no domínio do fantástico que aborda a complexidade da experiência humana”, falando de um misterioso navio que não transporta nada tangível, cavalga na floresta e desafia o mar do fundo numa incessante busca de sentido. A interpretação está a cargo de Ana Jezabel, Ana Paula Silva, Bruna Carvalho, Carolina Inácio, Clara Marchana, Mariana Gonçalves, Marta Barahona Abreu, Ulla Janatuinen e Vasco Lavado. Vai estar em cena até 24 de Março de quinta a sábado às 21h30 e aos domingos às 18h00, excepto dia 10 de Março.