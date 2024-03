Scalabis Dance Festival 2024 em Santarém com dias de dança

Festival quer ser um dos maiores do país e conta com a participação de dançarinos internacionais.

O Scalabis Dance Festival 2024 vai decorrer em Santarém no fim-de-semana de 9 e 10 de Março de 2024 e pretende afirmar-se como um dos maiores eventos de dança de salão e dança livre nacional. Esta competição internacional conta com a presença de escolas e dançarinos de todo o país, assim como alguns pares vindos de outros países e jurados internacionais. O festival acontece no Centro Nacional de Exposições e na sede da Phil´s Place Ao longo do evento vão pisar as pistas de dança pares, solos e grupos de dança e também terá a oportunidade de dançar durante os intervalos.

Na sessão da noite, pela primeira vez, será servido um jantar, durante o qual pode apreciar as grandes finais e os melhores bailarinos deste festival. Reservas e informações através do e-mail scalabisdancefestival@gmail.com.