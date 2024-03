Exposição de painéis cenográficos em Santarém

A exposição “Ensaio Geral-Mostra de painéis cenográficos” vai estar em exibição no Teatro Sá da Bandeira, em Santarém, a partir do dia 8 de Março às 21h00. Os painéis criados para um espectáculo da Companhia Teatral do Chiado, em 1997, da autoria de Maria Mendes, fazem parte de uma doação de Hélia Viegas, irmã do falecido actor Mário Viegas, e da família ao município de Santarém.