Homenagem à mulher no Palácio do Infantado

No dia Internacional da Mulher, 8 de Março, o Palácio do Infantado, em Samora Correia, estará decorado com fotografias de mulheres marcantes. A médica e líder do movimento Republicano feminino, Beatriz Ângelo, a cantora Simone de Oliveira, a trabalhadora rural Catarina Eufémia, a deputada do PCP Odete Santos, a bibliotecária e ilustradora, Odete Gaspar, a professora Maria Barroso, a primeira-ministra de Portugal, Maria de Lourdes Pintasilgo, a escritora Natália Correia e a escritora e jornalista, Maria Teresa Horta são as mulheres que vão ser homenageadas.

A exposição da Câmara de Benavente vai estar patente até 31 de Março.