"Mulheres e Resistência – ‘Novas Cartas Portuguesas’ e outras lutas" inaugurada a 8 de Março

“Mulheres e Resistência – 'Novas Cartas Portuguesas' e outras lutas” é o nome da exposição que está patente na galeria do Mercado Municipal de Coruche de 8 a 31 de Março. A exposição foi cedida pelo Museu do Aljube e integra as celebrações do Dia da Mulher e dos 50 anos do 25 de Abril. Também vai estar em exposição parte do acervo que o fotógrafo Armindo Cardoso registou no concelho de Coruche entre 1979 e 1980. Aberta à comunidade educativa e à população em geral a mostra contribui para “reflectir sobre o papel das mulheres ao longo dos 48 anos de resistência ao fascismo, assim como sobre a sua importância na conquista da liberdade no país”, afirma o município de Coruche em nota de imprensa.

A mostra sublinha ainda o contributo de mulheres que, com origens e percursos distintos, inventaram e concretizaram batalhas pelos seus direitos, pela justiça social e pela liberdade, dos anos 30 do século passado ao 25 de Abril de 1974. A partir da obra “Novas Cartas Portuguesas”, publicada conjuntamente pelas escritoras portuguesas Maria Isabel Barreno, Maria Teresa Horta e Maria Velho da Costa (Três Marias) em 1972, a exposição é inaugurada na sexta-feira, 8 de Março, pelas 18h00, e aborda o papel da repressão, o valor da solidariedade e a importância do processo literário e político que envolveu as Três Marias.

O livro, escrito a seis mãos e terminado em Maio de 1971, foi publicado um ano depois tendo a primeira edição sido recolhida e destruída pela censura três dias após o lançamento.