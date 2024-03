Realizador António-Pedro Vasconcelos morre aos 84 anos

A-PV, como é referido no comunicado do seu falecimento emitido pela família, esteve em Vila Franca de Xira, em Setembro do ano passado, na abertura de uma exposição promovida pelo seu filho, Pedro Jaime Vasconcelos, onde O MIRANTE fez a fotografia que acompanha esta notícia.