Rui Dionísio de volta aos ecrãs da SIC

O actor e director da Companhia de Teatro Cegada de Alverca, Rui Dionísio, está de volta aos ecrãs da SIC no desfecho da novela “Papel Principal”. O actor interpreta a personagem do agente Pelicano, uma personagem fulcral no desfecho das várias tramas. À data a sua personagem recolhia provas e abria feridas e conflitos nas personagens principais interpretadas pelas grandes estrelas do canal: Carolina Carvalho, Ângelo Rodrigues e Margarida Vila-Nova, numa novela que inclui também nomes como Vitória Guerra, António Fonseca e Joaquim Monchique. A O MIRANTE Rui Dionísio diz que é com entusiasmo que trabalha para a SIC, casa onde diz estar “muito grato” por fazer parte. O actor de Alverca afirma estar já mergulhado nas próximas criações do Cegada, estrutura residente do Teatro Estúdio Ildefonso Valério em Alverca, com estreias marcadas para o Dia Mundial do Teatro, este mês e para as celebrações dos 50 anos do 25 de Abril.