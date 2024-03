Via Sacra ao vivo na Vila Medieval de Ourém

A Vila Medieval de Ourém volta a acolher a Via Sacra ao Vivo, evento que decorre na Sexta-Feira Santa, 29 de Março, pelas 15h00. A recriação da Via Sacra é encenada desde 1999 e é reconhecida como uma das melhores do país, trazendo todos os anos milhares de pessoas ao centro histórico de Ourém.

A Via Sacra ao vivo é dramatizada por cerca de 100 actores e figurantes locais que recriam as últimas passagens de Jesus Cristo, desde a sua entrada triunfal em Jerusalém até à sua crucificação, percorrendo as 14 estações da Via Sacra. A procissão é enriquecida com orações e cânticos religiosos e enquadrada no cenário monumental deste centro histórico classificado como Monumento de Interesse Público.

Sendo a Via Sacra um evento que atrai todos os anos um elevado número de pessoas, a Câmara Municipal de Ourém oferece um serviço de transferes gratuitos que transportam os interessados a partir do Centro Municipal de Exposições de Ourém e da localidade de Santo Amaro até ao Centro Histórico de Ourém, permitindo que todos possam assistir à representação.

O evento é uma organização do município de Ourém, Paróquia de Nª Sr.ª das Misericórdias e Junta de Freguesia de Nª Sr.ª das Misericórdias e conta com as participações da Sociedade Filarmónica Ouriense, Pousada Conde de Ourém, Bombeiros Voluntários de Ourém, Forças de Segurança Pública, Agrupamento de Escuteiros das Misericórdias, entre outros parceiros.