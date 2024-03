Foram atribuídos mais de 32 mil euros em prémios aos 12 grupos que participaram no Carnaval de Ourém.

Associações de Ourém receberam prémios de participação no Carnaval

As associações participantes no “Carnaval Ourém 2024” ficaram a saber, na última sessão camarária, quais os montantes que vão ser distribuídos pela participação na iniciativa. Ao invés da tradicional distribuição de prémios, o município optou por reconhecer e destacar o esforço e a presença de todos os grupos participantes. Os jurados decidiram conceder a todas as entidades participantes um valor monetário equivalente ao primeiro prémio, como forma de recompensar o compromisso e a qualidade dos disfarces e carros apresentados.

No total, foram atribuídos mais de 32 mil euros em prémios aos 12 grupos presentes, variando os montantes de acordo com o número de carros e figurantes. O bónus de 500 euros para o grupo vencedor foi uniformemente atribuído a todos os grupos.