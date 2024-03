NewStarDance de Santarém com pódios em diferentes campeonatos de dança

O par de dança Daniel Mihuta e Inês Guerra da escola NewStarDance de Santarém sagrou-se vice-campeão na categoria de juniores I iniciados no campeonato nacional 10 danças, que decorreu a 2 de Março no Pavilhão Paz e Amizade em Loures. Xavier Pereira e Leonor Madeira, da mesma escola de dança, conseguiram em juventude open a medalha de bronze no campeonato nacional 10 danças sub-21. A colega Marta Ferreira chegou à final no campeonato nacional de solos STD e LAT na categoria de juvenis II iniciados ST2 tendo conseguido o bronze, tal como Matilde Torgal em solos latinas no escalão juniores I iniciados LT1.