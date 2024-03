Santarém em festa com um programa para todos os gostos

Santarém vai estar em festa de 15 a 19 de Março com mais uma edição das Festas de São José, evento organizado pelo município que conta mais uma vez com um programa onde se valorizam as tradições ribatejanas sem esquecer os gostos das novas gerações. O Conservatório de Música de Santarém (dia 15) e a Orquestra Típica Scalabitana (dia 17) são já presenças habituais do cartaz musical, a que este ano se juntam o também escalabitano David Antunes e convidados (dia 15), Ivandro (dia 16), Jorge Guerreiro (dia 17), Marisa Liz (dia 18) e Banda Acesso (dia 19).

Na manhã de 19 de Março, feriado municipal, realizam-se as celebrações religiosas em honra do padroeiro, com missa e procissão desde a Sé Catedral ao Campo Infante da Câmara, local das actividades festivas. Nessa data, no Convento de S. Francisco, o município vai distinguir diversas individualidades e instituições do concelho e realizar uma cerimónia de imposição de medalhas aos bombeiros sapadores de Santarém.

Na emblemática Casa do Campino não vão faltar as tasquinhas de colectividades, um festival de sopas e a Praça das Freguesias, que ali promovem o que de melhor têm os seus territórios. As tradições ribatejanas, com etnografia e actividades equestres e taurinas, são igualmente destaque de um cartaz eclético onde não vai faltar a habitual corrida de toiros na Monumental Celestino Graça, marcada para a tarde de 16 de Março. As diversões são também presença garantida.

Na apresentação do programa, que decorreu na tarde de 1 de Março na Praça Sá da Bandeira, o presidente da Câmara de Santarém, Ricardo Gonçalves, enfatizou a evolução das Festas de São José desde que, há década e meia, ganharam nova relevância e formato afirmando-se hoje como um ponto de referência “para milhares de jovens que enchem, todos os anos, o Campo Infante da Câmara”.

Numa tarde fria e a ameaçar chuva o vice-presidente do município, João Teixeira Leite, destacou a diversidade da programação e deixou o apelo à comunidade para participar nas festas e celebrar Santarém. De acordo com João Leite, estas festas, que representam um investimento de cerca 125 mil euros, vão gerar um retorno muito significativo “não só pelos milhares de visitantes que visitam a cidade” mas também “pelo impacto que têm na nossa economia local, nos nossos restaurantes e nos nossos hotéis”. Na apresentação das festas assistiu-se ainda a breves actuações do Rancho Folclórico de Alcanhões e do músico David Antunes.