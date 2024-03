Pedro Canavarro abre o livro da sua vida em documentário biográfico

Sempre com Santarém como pano de fundo. Um documentário produzido pelo Centro Tecnológico da Escola Superior de Educação de Santarém, em colaboração com a Casa-Museu Passos Canavarro e a Câmara de Santarém.

A vida de Pedro Canavarro deu um filme. Ou melhor, inspirou um documentário biográfico repartido por nove episódios que retratam outras tantas fases da vida do homem cosmopolita que acabou por retornar à apalaçada casa de família, em Santarém, quando, no início da década de 70, assumiu as suas tendências homossexuais e se divorciou, chocando familiares e amigos.

“(…) Os meus amigos diziam que era um escândalo… nessa altura, em 1970, quem é que pode imaginar que uma pessoa se divorcie abertamente por uma razão dessas…”, conta. Os amigos perguntavam-lhe: “Como é que é sais de casa, vais viver para onde, deixas a casa mais maravilhosa que criaste, vais viver com quem? Bom, com quem sabia-se, mas para onde? Se calhar vais para França ou para Espanha… e a pouco e pouco foram-se-me cortando naturalmente as relações familiares, de amigos, passei a estar cada vez mais só e disse: para onde é que eu vou? Eu sei para onde é que vou, vou para Santarém, a minha casa”, conta para as câmaras.

Esse foi um dos excertos divulgado na sessão de apresentação do projecto videográfico que decorreu no Teatro Sá da Bandeira, em Santarém, na manhã de 28 de Fevereiro. O filme é produzido e realizado pelo Centro Tecnológico da Escola Superior de Educação do Politécnico de Santarém, em colaboração com a Casa-Museu Passos Canavarro e a Câmara de Santarém.

Nas memórias registadas em vídeo, Pedro Canavarro, 86 anos, assume-se como um homem livre e despido de preconceitos, que procurou fazer o seu caminho sem baias nem restrições, não olhando às convenções sociais rígidas dos tempos da sua juventude passada num país que vivia sob ditadura. Quando era um jovem estudante do 1º ano de Direito em Lisboa, decidiu desistir do curso e seguir História, para desgosto da família. Na altura namorava com uma jovem de famílias ricas, que por vezes o levava de boleia para a faculdade no seu automóvel com motorista. Os pais de Pedro Canavarro já o viam advogado e bem casado e foram apanhados de surpresa. Tal como a jovem e abonada namorada. “Acabei com tudo, foi um Verão terrível”, enfatizou, perante uma plateia quase repleta.

O documentário fala da sua infância, da importância das mulheres na sua vida, desde logo uma das avós que lhe ensinou a cultivar a auto-estima e a auto-confiança, da sua actividade ligada à defesa do património ou da sua paixão pelo Japão, onde foi professor quando era jovem. A política não podia estar alheada do enredo e Canavarro conta como foi parar a deputado no Parlamento Europeu, entre 1989 e 1991 pelo Partido Socialista e entre 1991 e 1994 pelo Partido Renovador Democrático (PRD), de que foi líder e que já então começava a definhar rumo à extinção.

Um currículo rico a que a política deu notoriedade

Homem ligado à cultura e à história foi professor universitário em Portugal e no Japão. Na década de 80 foi presidente do Partido Renovador Democrático (PRD), vereador desse partido na Câmara de Santarém e eleito para o Parlamento Europeu como independente na lista do PS, onde esteve até 1994. Em 1983 foi comissário-geral da XVII Exposição Europeia de Arte Ciência e Cultura sobre os Descobrimentos Portugueses e a Europa do Renascimento.

Em 2005 voltou à política dando a cara por Moita Flores na lista do PSD à Câmara de Santarém, como suplente. Foi também mandatário distrital da candidatura de Cavaco Silva. Fundou e dirigiu a Fundação Passos Canavarro, sediada na sua casa-museu situada na alcáçova de Santarém. Foi dirigente e fundador de entidades como a Associação de Defesa do Património de Santarém, Associação Portugal-Japão e da Casa da Europa do Ribatejo, entre outras. É licenciado em História pela Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa e foi agraciado com a medalha de ouro da cidade de Santarém em 2001.