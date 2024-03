Caminhada da Mulher em Samora Correia

No âmbito das comemorações do Dia Internacional da Mulher a Junta de Freguesia de Samora Correia vai realizar uma caminhada para assinalar a data.

A iniciativa está marcada para 17 de Março, com concentração e inicio do passeio no Centro Cultural de Samora Correia pelas 8h30. O percurso da caminhada vai percorrer as zonas de Camarate, Pancas e Bate-orelhas. O transporte para o local é gratuito assim como as inscrições, que devem ser feitas até 14 de Março.