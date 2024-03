Debate em Santarém sobre "o 25 de Abril e as mulheres"

Discussão “O 25 de Abril e as Mulheres” moderada por Guadalupe Portelinha na S.R.O de Santarém contou na mesa com os participantes Maria Jorgete Teixeira, Amélia Resende e José Louza.

O debate "O 25 de Abril e as Mulheres” na sede da Sociedade Recreativa Operária de Santarém procurou abordar a condição da mulher antes e depois do 25 de Abril de 1974 tentando perceber o que foi alcançado em termos de direitos, tal como o direito ao voto de forma universal e livre, e os problemas que permanecem até aos dias de hoje. O papel que as mulheres assumiram no apoio aos exilados também foi outro dos pontos colocados em cima da mesa.

O evento contou com a presença de Maria Jorgete Teixeira, dirigente da União das Mulheres Alternativa e Resposta, José Louza, sócio da Associação de Exilados Políticos Portugueses e Amélia Resende, coautora do livro “Exílios no Feminino”, em substituição de Beatriz Abrantes também coautora no livro. Guadalupe Portelinha, vice-presidente da direcção da Associação José Afonso, moderou a discussão. O evento foi organizado pela Sociedade Recreativa Operária de Santarém e pela Associação dos Exilados Políticos Portugueses.

