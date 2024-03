Vila Franca de Xira quer distinguir-se na AML com a sua “mística” popular

O concelho de Vila Franca de Xira é diferente de todos os outros na Área Metropolitana de Lisboa e o município diz não ter medo de apostar mais forte nos elementos identitários da sua cultura para promover a cultura local, tradições e captar turistas e visitantes, incluindo através da tauromaquia.

É aquilo a que o presidente do município, Fernando Paulo Ferreira, chamou de promoção da “mística vilafranquense” na tarde de quinta-feira, 7 de Março, durante a apresentação da iniciativa “Do Campo à Praça”, que a partir de 16 de Março vai reunir nas ruas da cidade eventos tradicionais, religiosos, populares e taurinos, incluindo uma Gala Equestre, no ano em que a escola de toureio José Falcão celebra 40 anos.

“Aproveitámos com este programa para estruturar uma programação que valorize a nossa identidade cultural e os momentos religiosos e culturais entre Março e Julho, altura do nosso Colete Encarnado”, afirmou o autarca na conferência de imprensa de apresentação do programa. A iniciativa “Do Campo à Praça” tem um programa para todos os gostos, arrancando com a semana da cultura tauromáquica, organizada com o Clube Taurino Vilafranquese e que terá como destaque a apresentação de um livro sobre a vida do matador José Falcão, agendado para terça-feira, 19 de Março, às 21h30 no Clube Vilafranquense. A semana incluirá momentos de flamenco, exposições de pintura, momentos gastronómicos e colóquios, incluindo sobre a “Anatomia de um toiro de lide” dia 21 de Março às 21h30 no Clube Vilafranquense e “Festa e comunhão”, no mesmo local, dia 20 de Março à mesma hora.



