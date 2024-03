Barragem de Magos é a casa dos pescadores da associação Pica e Puxa

A Pica e Puxa, associação de pesca desportiva dos Foros de Salvaterra, é a principal dinamizadora da Barragem de Magos, um ex-líbris do concelho de Salvaterra de Magos que se estende ao longo de uma albufeira de 90 hectares, onde se pescam carpas e pimpões e se realizam diversas provas de pesca desportiva. O MIRANTE foi ao encontro do presidente da associação, Paulo Saraiva, de 52 anos, num domingo de pesca na barragem.

Paulo Saraiva explica que a associação nasceu em 1997 e esteve nove anos sem actividade, depois da saída dos dois fundadores, João Veríssimo e António Coelho. Os pescadores dispersaram-se por outros clubes, mas ao domingo encontravam-se para almoçar e conviver tendo sido num desses domingos que se questionaram se não seria boa ideia reactivar a associação. Em 2018, constituída uma direcção, a actividade retomou com uma equipa de boia a subir à segunda divisão. A equipa de Feeder arrancou em 2020 e conseguiu um sétimo lugar no primeiro ano de campeonato, o quinto lugar da taça no ano seguinte e no ano passado ficou em quinto do campeonato, saindo para a última prova dupla em primeiro.

A ligação do actual presidente à pesca vem desde cedo, muito antes de entrar na Pica e Puxa no ano da sua fundação. Natural da Várzea Fresca, situada a cinco minutos da barragem, fazia o caminho a pé para ir pescar e chegou a faltar à escola. Em finais de 1999 abandonou a pesca devido ao abalo da morte do irmão e esteve cerca de dois anos sem pegar nas canas. Em 2001 começou a trabalhar numa loja de pesca em Mora e tem a sua própria loja de pesca nos Foros de Salvaterra. Trabalha de segunda a domingo, sendo que ao domingo entra às cinco da manhã para preparar encomendas de engodo e isco para vender aos pescadores. Conta que a sua vida é a pesca e que desde que o clube voltou ao activo a Barragem de Magos voltou a ter movimento, os alojamentos locais passaram a estar cheios na altura das competições e há a garantia de a envolvente da barragem estar sempre limpa, inclusive porque o clube organizou em verões passados recolhas de lixo e depois das provas contacta sempre a junta de freguesia para as recolhas.

O clube está na primeira divisão regional em boia e primeira divisão nacional em feeder. Alguns pescadores regressaram a “casa” e hoje são 17 federados e 83 sócios. Em 2021 a direcção caiu e foi quando Paulo Saraiva se candidatou a presidente pela primeira vez. A Pica e Puxa integra o ranking de clube do ano da Federação Portuguesa de Pesca Desportiva desde 2021, com dois sextos lugares e, mais recentemente, com o quinto lugar, sendo os critérios o número de federados que participa em campeonatos, as classificações e o número de eventos realizados. Ao nível do distrito é o clube mais bem classificado.

A Pica e Puxa está a organizar o Concurso Nacional de Pesca Mês da Enguia, a 10 de Março, na Barragem de Magos. No fim-de-semana de 16 e 17 de Março disputam-se a primeira e a segunda prova do Campeonato Nacional 1ª Divisão de Feeder.